Обсужден ход реконструкции дороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Кристине Галечян, и.о. генерального директора дорожного департамента ГНКО Степан Мачянвстретились с руководителями компаний, осуществляющих капитальный ремонтавтомобильной дороги М-6 Алаверди-Армяно-граница Грузии, а также с руководителем рабочей группы компании, осуществляющей технический надзор за строительством.

Об этом Арменпресс сообщилив Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА.

Целью встречи было обсудить процесс капитального ремонта межгосударственной дороги М-6, обозначить участки, на которых возникли определенные проблемы в процессе строительства.

Особо обсуждались вопросы, связанные с измененным проектом транспортного узла Одзун. Следует отметить, что с целью улучшения движения на перекрестке Одзуна вносятся проектные изменения, даются определенные решения.

Отдельно говорилось о дополнительных объемах, которые будут реализованы в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автомагистрали М-6 Ванадзор-Алаверди-граница Грузии. В частности, изначально это не входило в программу, но позже была добавлена реконструкция двух мостов в Алаверди, в некоторых частях Алаверди планируется спроектировать новую систему освещения, на участке Ахпат-Шног возникла необходимость в строительстве нового водовода протяженностью 5,8 км и т.д.

Во время встречи с подрядчиками обсуждался вопрос обслуживания участков дороги во время строительства.

Замминистра Галечян подчеркнула, что необходимо мобилизовать все ресурсы. И строители, и технический надзор должны принять все меры для обеспечения высокого качества капитального ремонта межгосударственной дороги М-6. Она призвала все стороны, участвующие в программе, тесно сотрудничать в решении проблем во время работы. По словам замминистра, все стороны должны нести ответственность за быстрое решение текущих вопросов.