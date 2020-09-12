МЧС РА сообщает, что на территории Армении автодороги проходимы.

О Ларсе

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с введением чрезвычайного положения, трасса Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.