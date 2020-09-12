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На территории Армении автодороги проходимы

На территории Армении автодороги проходимы

МЧС РА сообщает, что на территории Армении автодороги проходимы.

О Ларсе

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,   согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и  Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с введением чрезвычайного положения, трасса Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Согласно  информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

 


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