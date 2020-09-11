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Срок чрезвычайного положения в Арцахе продлен еще на 30 дней

Срок чрезвычайного положения в Арцахе продлен еще на 30 дней

11 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 сентября 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 сентября 2020 года до с 22:00 11 октября 2020 года включительно. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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