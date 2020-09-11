Тигран Хачатрян обсудил с Хелен Фейзи улучшение в бизнес-среде

Министр экономики Тигран Хачатрян принял временного поверенного в делах Соединенного Королевства в Республике Армения г-жу Хелен Фейзи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Министр приветствовал г-жу Хелен Фейзи и отметил: “Мы очень высоко ценим содействие, оказываемое правительством Соединенного Королевства в течение последних лет в реализации целей экономической политики нашего правительства. По направлениям, поддерживаемым “Фондом хорошего управления” правительства Соединенного Королевства, мы реализовали очень интересные программы. Особенно они касаются вопросов улучшения бизнес среды и корпоративного управления”. Министр также отметил, что Армения и Соединенное Королевство имеют Соглашение о защите и поощрении инвестиций, действующее уже более 23 лет. По его словам, тем не менее, имеющиеся возможности использовались недостаточно, и в этом плане предстоит проделать значительную совместную работу.

Среди направлений экономического сотрудничества Тигран Хачатрян выделил повышение производительности и конкурентоспособности, отметив, что форматы, предлагаемые Соединенным Королевством для содействия использованию передовых технологий в производстве, могут быть очень полезны. По словам министра, в основе некоторых антикризисных мер правительства Армении лежат именно технологическая модернизация и доступность финансов.

“С точки зрения содействия экономическому развитию Армении и установления торговых связей между Арменией и Соединенным Королевством Министерство экономики является для нас очень важным партнером. Диалог еще более важен в контексте нейтрализации экономических последствий COVID-19 и обеспечения дальнейшего экономического прогресса, и мы ищем новые возможности сотрудничества”, - отметила Хелен Фейзи.

Она также высоко оценила осуществляемые с Министерством экономики программы, направленные на улучшение бизнес среды и укрепление экономических связей, предложив в дальнейшем включить в повестку также и вопросы “зеленой” экономики и изменения климата. Хелен Фейзи отметила, что впечатлена приверженностью чиновников Армении к реализации повестки реформ.

Министр отметил, что он полон надежд, что осуществляемые правительством реформы, касающиеся реформ в реальной бизнес среде, борьбы с коррупцией, должны способствовать инвестициям в Армению и расширению экономических связей.

Стороны, коснувшись вопросов развития сельского хозяйства, отметили, что дальнейшее сотрудничество должно быть направлено на эффективное использование имеющихся в Армении ресурсов и оцифровку сельского хозяйства. По словам временного поверенного, в этом направлении также есть потенциал для развития торговых отношений.

С точки зрения развития торговых связей стороны отметили и значение работы, проводимой в институциональных рамках партнерства государство - частный сектор, подчеркнув успешный опыт Великобритании в этой сфере.

Министр и временный поверенный в делах Великобритании подтвердили готовность к целевому и эффективному взаимодействию и договорились о дальнейших работах.