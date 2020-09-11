В Каталонии в день региона неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях

Неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях в испанской провинции Жирона в рамках акций, приуроченных к Национальному дню Каталонии (Диада). Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета El Periodico.

Из-за пожаров было приостановлено движение поездов, в том числе между Барселоной и Фигерасом. Обычно подобные акции устраивают сторонники независимости региона.

Крупные демонстрации должны состояться в Каталонии во второй половине дня. В предыдущие годы к митингам по случаю Диады присоединялись свыше полумиллиона человек. Тем не менее в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили значительно сократить число участников.

Праздник приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов и Каталония окончательно вошла в состав Испании.