В церкви Сурб Саркис в сороковой день жертв взрыва в Бейруте будет отслужена панихида
14:33, 11 Сентябрь, 2020
Панихида по невинным жертвам взрыва в Бейруте состоится 12 сентября в 11:00 в Кафедральной церкви Сурб Саркис Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской Церкви. Об этом «Арменпресс» сообщили из офиса партии “Рамкавар Азатакан”.
4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
Взрывной волной были уничтожены и повреждены многочисленные дома, более 300 000 человек остались без крова. Погибло 190 человек, пострадали 6 500. По данным МВД Ливана, причиной взрыва был взрыв хранящихся на складе в порту более 2,7 тыс. тонн аммиака, произошедший во время сварочных работ.
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