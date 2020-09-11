В Баренцевом море прошли учения с участием атомных подлодок

Многоцелевая атомная подлодка Северного флота в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба флота.

"Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия", - говорится в сообщении.

Стрельба с подлодки была проведена подводной ракетой без боевой части.

Пресс-служба напомнила, что несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.