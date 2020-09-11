В городе Севан ведутся работы по асфальтированию

В городе Севан был завершен капитальный ремонт улицы Грибоедова и параллельно начались работы по асфальтированию улиц, ведущих к 5 многоквартирным домам.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по градостроительству администрации Гегаркуника, территория для капитального ремонта улицы Грибоедова составляет 4 578 квадратных метров. Работы включают в себя фрезирование асфальтобетонного покрытия, демонтаж базальтовых бордюров, установку новых, разметку уличных переходов, установку и дорожных знаков и другие работы.

Договорная стоимость программы составляет 47 млн 99 000 драмов, 60% из которых вложило правительство Армении, 40% - муниципалитет Севана. Днями раньше был завершен ремонт и улиц Шаумяна, Красной Армии, Налбандяна, Строителей, дворовых территорий 2 домов. Договорная стоимость программы составляла 132 млн драмов, 60% из которых выделило правительство Армении, 40% - муниципалитет Севана. В результате проводимых работ существенно улучшится вид дворов, будет создана удобная и безопасная среда.

Согласно тому же источнику, губернатор Гегаркуника Гнел Саносян побывал на стройплощадках общины Севан. Он высказался по поводу строительных дефектов, обнаруженных при асфальтировании улицы Грибоедова, и призвал исправить их как можно скорее.

Хосров Хлгатян