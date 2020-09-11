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В “Лори”перешел израильский полузащитник Наор Абоуди

В “Лори”перешел израильский полузащитник Наор Абоуди

В Ванадзорском футбольном клубе “Лори” новый игрок.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В “Лори” перешел израильский полузащитник Наор Абоуди.

27-летний футболист выступал в командах высшей лиги Израиля “Кирьят-Шмона”, “Ашдод”, “Хапоэль Аккре”, “Ирони-Нешер”.

Абоуди является обладателем Кубка Израиля.

С футболистом подписан контракт в формате 1+1.

Подготовила Варвара Айрапетян


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