В “Лори”перешел израильский полузащитник Наор Абоуди
13:05, 11 Сентябрь, 2020
В Ванадзорском футбольном клубе “Лори” новый игрок.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В “Лори” перешел израильский полузащитник Наор Абоуди.
27-летний футболист выступал в командах высшей лиги Израиля “Кирьят-Шмона”, “Ашдод”, “Хапоэль Аккре”, “Ирони-Нешер”.
Абоуди является обладателем Кубка Израиля.
С футболистом подписан контракт в формате 1+1.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен