В Ванадзорском футбольном клубе “Лори” новый игрок.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В “Лори” перешел израильский полузащитник Наор Абоуди.

27-летний футболист выступал в командах высшей лиги Израиля “Кирьят-Шмона”, “Ашдод”, “Хапоэль Аккре”, “Ирони-Нешер”.

Абоуди является обладателем Кубка Израиля.

С футболистом подписан контракт в формате 1+1.

Подготовила Варвара Айрапетян