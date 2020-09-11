На мусорной свалке Нубарашена ведутся работы по тушению пожара

Два боевых расчета пожарно-спасательных отряда спасательного управления СС МЧС Еревана и два водовоза мэрии продолжают работы по тушению пожара. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

10 сентября в 08:19 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на Нубарашенской свалке в Ереване вспыхнул пожар.

На место происшествия выехали три боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван и оперативная группа отдела по организации работ по тушению пожара и спасательных работ, затем был объявлен вызов сложности пожара “1-БИС” и на место происшествия выехал еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван СС МЧС.

По предварительным данным, было два очага возгорания. Первый очаг был изолирован в 13:35 (около 3 000 кв/м), второй в 19:41 (около 4 га).

В тушении пожара участвовали пять водовозов мэрии Еревана.