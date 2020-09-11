Министры иностранных дел Армении и Ирана обсудили вопросы двусторонней повестки дня

По инициативе армянской стороны 11 сентября состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Ирана Зограба Мнацаканяна и Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Была отмечена важность налаживания диалога, основанного на традиционной дружбе и взаимном доверии, и обоюдных шагов по расширению сотрудничества.

Собеседники коснулись также региональных проблем, вопросов мира и безопасности на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, существующих вызовов и международного сотрудничества в направлении их адресации.