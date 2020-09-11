“Лес фоксес” одержал победу над клубом “Арцах”: чемпионат по баскетболу среди женщин

В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура. Как передает «Арменпресс», в Высшей лиге чемпионата Армении “Лес фоксес” в гостях со счетом 100 - 19 одержал победу над клубом “Арцах”.

Самым результативным игроком встречи стала Эвелина Варданян (“Лес фоксес”), которая набрала 23 очка.

Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян