“Лес фоксес” одержал победу над клубом “Арцах”: чемпионат по баскетболу среди женщин
11:33, 11 Сентябрь, 2020
В женском чемпионате Армении по баскетболу состоялись матчи очередного тура. Как передает «Арменпресс», в Высшей лиге чемпионата Армении “Лес фоксес” в гостях со счетом 100 - 19 одержал победу над клубом “Арцах”.
Самым результативным игроком встречи стала Эвелина Варданян (“Лес фоксес”), которая набрала 23 очка.
Чемпионат пройдет по круговой системе в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.
Подготовила Варвара Айрапетян
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