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Фонд “Айастан” подвел итоги сбора средств для оказания содействия армянам Ливана

Фонд “Айастан” подвел итоги сбора средств для оказания содействия армянам Ливана

Всеармянский фонд “Айастан” подводит итоги кампании по сбору средств “Срочная помощь ливанским армянам”, в результате которой было собрано около 312 000 долларов США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в заявлении Всеармянского фонда “Айастан”.

“К сбору средств присоединился также и благотворительный Фонд “Ташир”, перечислив 100 000 долларов США. Таким образом, собранная сумма составляет 412 000 долларов США, из которых 310 000 долларов распределяются с целью выплаты зарплаты учителям действующих в Ливане образовательных учреждений за первый квартал 2020 - 2021 учебного года. Добавленные 100 000 долларов будут предоставлены на реализацию образовательных программ. Из собранной суммы 13 000 долларов будет выделено действующим в Ливане СМИ “Арарат”, “Зартонк”, “Аздак”, “Вани Дзайн”, “Радио Севан”, - говорится в сообщении фонда.

“Ливанские армяне всегда с большой преданностью поддерживали как родину, так и общины диаспоры. Сейчас наше время действовать. Собранная сумма в некоторой степени поможет преодолеть социально-экономические проблемы, возникшие вследствие катастрофического взрыва в Бейруте”, - отмечает исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан Айкак Аршамян, который сейчас находится в Бейруте с миссией лично передать пожертвования.

Айкак Аршамян также посетил Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I. Католикос высоко оценил деятельность Всеармянского фонда “Айастан” во благо стабильности и усиления Армении и диаспоры.

“Выражаем благодарность посольству Армении в Ливане в лице чрезвычайного и полномочного посла Ваагна Атабекяна за постоянное содействие, оказанное в ходе визита.

Помощь Всеармянского фонда “Айастан” армянским образовательным учреждениям и СМИ, функционирующим в Ливане, носит продолжительный характер. Ее начало было заложено еще в декабре 2019 года, когда в стране углубился экономический кризис. Фонд за последние 9 месяцев оказал содействие в размере более 600 000 долларов.

Всеармянский фонд “Айастан” выражает свою признательность всем донорам, разбросанным по всему миру армянским общинам и своим местным органам за безоговорочное содействие и доверие”, - говорится в сообщении фонда.

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Миссия Всеармянского фонда “Айастан”  в формировании общеармянской сетевой системы на основе общей идентичности, целью которой является обеспечение соразмерного, стабильного и взаимосвязанного развития Армении, Арцаха, а также разбросанных по всему миру армянских общин.


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