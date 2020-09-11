Фонд “Айастан” подвел итоги сбора средств для оказания содействия армянам Ливана

Всеармянский фонд “Айастан” подводит итоги кампании по сбору средств “Срочная помощь ливанским армянам”, в результате которой было собрано около 312 000 долларов США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в заявлении Всеармянского фонда “Айастан”.

“К сбору средств присоединился также и благотворительный Фонд “Ташир”, перечислив 100 000 долларов США. Таким образом, собранная сумма составляет 412 000 долларов США, из которых 310 000 долларов распределяются с целью выплаты зарплаты учителям действующих в Ливане образовательных учреждений за первый квартал 2020 - 2021 учебного года. Добавленные 100 000 долларов будут предоставлены на реализацию образовательных программ. Из собранной суммы 13 000 долларов будет выделено действующим в Ливане СМИ “Арарат”, “Зартонк”, “Аздак”, “Вани Дзайн”, “Радио Севан”, - говорится в сообщении фонда.

“Ливанские армяне всегда с большой преданностью поддерживали как родину, так и общины диаспоры. Сейчас наше время действовать. Собранная сумма в некоторой степени поможет преодолеть социально-экономические проблемы, возникшие вследствие катастрофического взрыва в Бейруте”, - отмечает исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан Айкак Аршамян, который сейчас находится в Бейруте с миссией лично передать пожертвования.

Айкак Аршамян также посетил Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I. Католикос высоко оценил деятельность Всеармянского фонда “Айастан” во благо стабильности и усиления Армении и диаспоры.

“Выражаем благодарность посольству Армении в Ливане в лице чрезвычайного и полномочного посла Ваагна Атабекяна за постоянное содействие, оказанное в ходе визита.

Помощь Всеармянского фонда “Айастан” армянским образовательным учреждениям и СМИ, функционирующим в Ливане, носит продолжительный характер. Ее начало было заложено еще в декабре 2019 года, когда в стране углубился экономический кризис. Фонд за последние 9 месяцев оказал содействие в размере более 600 000 долларов.

Всеармянский фонд “Айастан” выражает свою признательность всем донорам, разбросанным по всему миру армянским общинам и своим местным органам за безоговорочное содействие и доверие”, - говорится в сообщении фонда.

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Миссия Всеармянского фонда “Айастан” в формировании общеармянской сетевой системы на основе общей идентичности, целью которой является обеспечение соразмерного, стабильного и взаимосвязанного развития Армении, Арцаха, а также разбросанных по всему миру армянских общин.