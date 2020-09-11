СМИ: четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане
09:37, 11 Сентябрь, 2020
По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в четверг вечером во время свадебной церемонии в афганской провинции Хост. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на представителя губернатора сообщил в пятницу телеканал Tolo News.
По его данным, еще восемь человек получили ранения. Информация о состоянии пострадавших и подробности случившегося пока не приводятся.
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