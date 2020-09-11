СМИ: четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в четверг вечером во время свадебной церемонии в афганской провинции Хост. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на представителя губернатора сообщил в пятницу телеканал Tolo News.

По его данным, еще восемь человек получили ранения. Информация о состоянии пострадавших и подробности случившегося пока не приводятся.