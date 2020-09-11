Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

СМИ: четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане

СМИ: четыре человека стали жертвами взрыва во время свадьбы в Афганистане

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в четверг вечером во время свадебной церемонии в афганской провинции Хост. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на представителя губернатора сообщил в пятницу телеканал Tolo News.

По его данным, еще восемь человек получили ранения. Информация о состоянии пострадавших и подробности случившегося пока не приводятся.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации