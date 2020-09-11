Армянские инновационные компании могут принять участие во всемирном конкурсе

Международный телекоммуникационный союз (ITU) объявил конкурс и принимает заявки на Всемирную онлайн-премию 2020 (ITU Digital World SME Virtual Awards 2020) креативных малых и средних предприятий (МСП). Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства ВТ, премии помогут инновационным малым и средним предприятиям (МСП) усовершенствовать свои навыки представления (pitching skills), продемонстрировать новые решения, установить связи, привлечь инвестиции, осуществляя все это онлайн-средствами.

Крайний срок подачи заявок - 5 октября 2020 года, результаты конкурса будут объявлены в декабре 2020 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте мероприятия по следующей ссылке, а сообщение Международного союза телекоммуникации представлено на его официальном сайте.

Заявки на участие могут представить все МСП по следующим четырем номинациям:

а) Возможности связи (Connectivity)

б) Умные города, умный образ жизни (Smart cities, smart living)

в) Электронное здравоохранение (e-health)

г) Цифровые финансы (Digital finance).

Кандидаты, соответствующие критериям конкурса в ноябре примут участие в онлайн мастер-классах. Отобранные кандидаты смогут представить свои достижения на обсуждение жюри, состоящего из инвесторов, предпринимателей и специалистов технической сферы.

Победители конкурса получат не только сертификаты, признание со стороны ООН, но и возможность принять участие в собрании “ITU Digital World 2021 in Ha Noi, Viet Nam”, которое состоится в последнем квартале 2021 года в Ханое (Вьетнам).

Цель конкурса - придание значимости инновационным технологическим решениям, стимулирование инвестиций в креативные МСП и создание основ стабильного развития в условиях кризиса.