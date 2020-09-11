Дороги на территории Армении проходимы, закрыта автодорога Фиолетово – Дилижан

Министерство ЧС Армении сообщает, что все автодороги на территории Республики Армения проходимы. 10 и 11 сентября с 9:00 по 19:00 для проведения дорожно-строительных работ будет закрыта автодорога Фиолетово - Дилижан. Об этом «Арменпресс» уведомили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

О Ларсе

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.