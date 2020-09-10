На острове Лесбос дотла сгорел крупнейший в Греции лагерь беженцев

Новый пожар на греческом острове Лесбос уничтожил остатки лагеря для беженцев Мориа - крупнейшего в Греции. Это уже второе возгорание: в результате первого пожара, произошедшего в ночь со вторника на среду, лагерь очень сильно пострадал.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, обошлось без жертв, однако некоторые мигранты отравились дымом. В лагере, который изначально был рассчитан не более чем на 3 тысячи человек, проживало около 13 тыс. Это были мигранты из 70 стран, но большинство составляли афганцы.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил в случившемся самих беженцев. По его словам, они проявили недопустимую агрессию после того, как у 35 мигрантов был выявлен коронавирус. Власти утверждают, что задержали практически всех инфицированных мигрантов, которые предприняли попытку побега из карантина.

После пожара беженцам было разрешено покинуть территорию лагеря, однако полиция перекрыла дороги, чтобы помешать им проникнуть в соседние населенные пункты.

Тысячи людей остались без крова. Власти ищут для них временное укрытие.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал случившееся гуманитарной катастрофой и написал в "Твиттере" о необходимости распределить беженцев по странам ЕС, готовым их принять.