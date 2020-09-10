Лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян примет участие в онлайн-турнире Сент-Луиса.

Как сообщает Арменпресс, в турнире Champions Showdown Chess 9LX примут участие Гарри Каспаров, чемпион мира Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв и ряд других шахматистов.

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов США. Турнир начнется 11 сентября и завершится 19 сентября.