Президент Армении встретился с британским министром по делам европейского соседства и Америк 

Президент Армении Армен Саркисян, который проводит часть своего отпуска за рубежом, в Лондоне встретился с постоянным министром по делам европейского соседства и Америк Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Уэнди Мортон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны коснулись перспектив развития и углубления сотрудничества между двумя странами. Министр Венди Мортон сообщила, что в следующем году Великобритания планирует провести 26-й Конференцию ООН об изменении климата (COP26), на которой также ожидается участие Армения.

Министр поинтересовался подходами Армении к проблемам изменения климата, в ответ президент Армен Саркисян отметил, что лично является сторонником «зеленого» подхода и всегда подчеркивал и продолжает подчеркивать важность охраны природы. В этом контексте президент Армении рассказал о своей идее создания на территории Мемориала Геноцида армян общенационального «Армянского парка», который будет направлен на увеличение зеленых зон Еревана.

Президент Саркисян представил также ряд других президентских инициатив. Коснувшись, в частности, инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow), президент отметил, что в рамках этой инициативы, направленной на развитие науки и новых технологий в Армении, большое внимание будет уделено, в частности, искусственному интеллекту, математическому моделированию, управлению цифровыми данными и ряду других сфер.

Сообщив, что уже есть предварительная договоренность о сотрудничестве с рядом крупных компаний мира, таких как IBM, Siemens, Thales, Dassault, Safran, «Леонардо», а также известными университетами и научными центрами в рамках инициативы. президент Саркисян отметил, что будут рады также сотрудничеству с британскими компаниями, университетами и научными центрами.

Президент Саркисян также коснулся 6-го международного фестиваля STARMUS, который состоится в Армении в следующем году, ежегодного «Армянского саммита идей» и пригласил министра Мортона принять участие в этих мероприятиях.