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Для восстановления пассажирских перевозок будет введено единое правило ЕАЭС

Для восстановления пассажирских перевозок будет введено единое правило ЕАЭС

Армения в Евразийском экономическом союзе подняла вопрос установления единых правил и условий для восстановления регулярных пассажирских перевозок на территории союза. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

“Уважаемые граждане, в частности, желающие выехать в РФ.

На сегодняшнем заседании правительства было объявлено, что Армения в Евразийском экономическом союзе подняла вопрос о введении единых правил и условий для восстановления регулярных пассажирских перевозок на территории союза. Партнеры ЕАЭС выразили готовность обсудить его с учетом общей эпидемиологической ситуации. Также будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией тестирования и соблюдения карантинного режима. В результате обсуждения и уточнения всех вопросов ожидается, что будет установлено единое правило, действующее для всех государств ЕАЭС.

Еще раз напомню, что правительство Армении никогда не применяло ограничений для пересечения воздушной и сухопутной границы республики. Ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации, применяли и продолжают применять принимающие страны”,- отметила Мане Геворкян.


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