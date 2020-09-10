Макрон отказался считать Турцию партнером в Восточном Средиземноморье

Турция больше не является партнером в Восточном Средиземноморье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что голос Европы в отношении Анкары должен быть "более единым и четким", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ясно, что Турция больше не является партнером в этом регионе", - заявил Макрон на пресс-конференции в Аяччо, где он находится с визитом.

Французский лидер подчеркнул, что "Турция подписала соглашение с правительством национального согласия Ливии, отрицающее законные права Греции". Макрон также указал на то, что "турецкие методы бурения в исключительной экономической зоне Кипра являются неприемлемыми". "Она (Турция) приумножает провокации, которые недостойны большого государства", - добавил он.

"Мы, европейцы, должны вести себя четко и твердо не в отношении турецкого народа, но правительства президента Эрдогана, поведение которого неприемлемо", - отметил Макрон.

"Наши красные линии понятны: уважение суверенитета всех стран-членов Евросоюза, уважение международного права, осуждение всех односторонних действий. Наше желание – избежать любой формы эскалации. Но это не означает пассивность ... Цель – это соглашение. Турция сегодня должна прояснить свои намерения", - сказал Макрон.

Он также заявил, что голос Европы в отношении Турции должен быть "более единым и четким".

В четверг вечером на Корсике французская сторона проведет саммит с участием стран юга Европы - Португалии, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Греции в контексте напряженности в Восточном Средиземноморье.

В последние недели резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.

Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.