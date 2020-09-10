Депутаты предлагают новый закон об ответственном отношении к животным

Депутаты парламентской фракции “Мой шаг” Лена Назарян и Мери Галстян предлагают новую законодательную инициативу, согласно которой устанавливаются правоотношения, используемые для домашних и бродячих животных, животных служебного назначения, показа, животных, предназначенных для спортивных и развлекательных мероприятий. Как передает «Арменпресс», на заседании постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы пакет проектов законов представила Мери Галстян.

“Даются четкие определения указанных видов животных, рамки связанных с ними требований, обязанностей их владельца, а также полномочия и рамки функций структур государственного управления, соответствующего уполномоченного органа, органов местного самоуправления. Мы также придаем важность включению в проект всего инструментария, связанного с общественным контролем”, - сказала Галстян и отметила, что это основной закон.

В основе логики закона лежит ответственное, добросовестное, гуманное отношение к животным, исключение причинения боли животным и жестокого обращения. Устанавливается весь круг ответственности, предъявляемый владельцу животных, требования к организации, занимающейся отловом бродячих животных. Представлены также все требования и ограничения по продаже, разведению, содержанию животных в приютах, требования к усыплению животных.

“В правоотношения, связанны с домашними животными, мы ввели, в частности, требование иметь паспорт идентификации собак, что будет эффективным в процессе идентификации владельцев в случае их пропажи”, - сказала Галстян.

По смежным законопроектам за нарушение положений основного закона установлена административная и уголовная ответственность.

Мери Галстян, однако, предложила отложить голосование по пакету проектов, поскольку пока ведутся обсуждения с различными ведомствами, есть еще некоторые вопросы, требующие уточнения.

Анна Григорян