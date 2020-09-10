МИД Греции призвал Турцию немедленно вывести свои суда с греческого шельфа

Турция должна незамедлительно вывести свои суда, включая военные корабли, с греческого континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг первый замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном отношениям с Турцией.

Варвициотис подчеркнул, что "Евросоюз должен немедленно начать играть подобающую ему роль в регионе [Восточного Средиземноморья], когда под угрозой находится европейский суверенитет и его стратегическая автономия". "Эскалация [со стороны Турции] должна быть немедленно прекращена. И это должны сделать те, кто вызывает напряженность. Все турецкие суда, включая и военные корабли, должны быть немедленно выведены, учитывая, что их присутствие является нарушением суверенных прав, что должно быть сразу же прекращено", - сказал Варвициотис.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом соглашения о разграничении морских зон с Италией и Египтом.

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.