Т. Хачатрян и министр сельского хозяйства Арцаха побывали в тепличном хозяйстве и на “умной ферме"

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян и министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Бахшиян посетили тепличное хозяйство компании “Экобери” в Котайкской области, занимающееся выращиванием клубники гидропоническим способом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В сопровождении директора-учредителя компании Дмитрия Алексеенко гости обошли территорию теплицы, ознакомились с современным оборудованием и с предстоящими инвестиционными программами компании. Директор сообщил, что выращиваемая в компании ягода частично реализуется на внутреннем, частично внешнем рынке. Исходя из существующего спроса, в ближайшее время планируется построить еще одну теплицу, уже есть предварительные договоренности по реализации этого проекта.

В ходе визита гости обсудили с директором компании программы, действующие в сфере тепличного строительства Армении, представили льготы, предоставляемые хозяйствующим субъектам. Они коснулись также и развития тепличного хозяйства в Арцахе и возможностей привлечения инвестиций из Армении.

“В сфере растениеводства и животноводства мы уже наметили те направления, которые в течение этого года мы должны обсудить и улучшить. Одним из достижений в сфере растениеводства, которое мы хотим представить коллегам из Арцаха, являются тепличные хозяйства, которые зафиксировали в Армении достаточно успехов. Мы хотим передать наш опыт арцахским коллегам, и чтобы наши организации вели свою деятельность и в Арцахе”, - отметил Тигран Хачатрян.

После этого министры направились в общину Джрашен Араратской области, где в рамках программ государственного содействия была основана “умная ферма”. В августе по программе “Развитие скотоводства в Республике Армения на 2019 - 2024 годы” для фермы были закуплены 27 коров с высокими племенными показателями. В ближайшее время планируется расширение хозяйства.

В ходе визита Тигран Хачатрян отметил важность расширения сотрудничества между Арменией и Арцахом в аграрной сфере и согласования сельскохозяйственных программ двух армянских государств.

“В вопросе дальнейшей доработки и улучшения наших программ мы стараемся учитывать лучший опыт арцахских коллег, а также передавать им наш накопленный опыт, чтобы совместными усилиями решить проблемы продовольственной безопасности и безопасности продуктов питания. Как в Армении, так и в Арцахе мы должны установить единые правила и критерии, чтобы потребитель мог использовать безопасные продукты”, - сказал министр экономики Армении.

Министр сельского хозяйства Республики Арцах отметил важность реализации сельскохозяйственных программ в Армении и Арцахе.

“Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей экономики Республики Арцах, и от темпов его развития во многом зависит уровень жизни и благополучие нашего населения. Учитывая многочисленные вызовы быстро меняющегося мира, мы просто обязаны полностью обеспечить продовольственную безопасность двух наших армянских республик”, - подчеркнул Ашот Бахшиян.

По его словам, для достижения этой цели в Арцахе недавно были пересмотрены действующие программы и инструментарий государственной поддержки, а с министром экономики Армении были обсуждены возможности совмещения программ для достижения сверхзадачи - обеспечения продовольственной безопасности и развитого, интенсивного сельского хозяйства.

“Вся наша политика будет направлена на получение конечной продукции, привлечение инвестиций и, что самое главное, на строительство и развитие инфраструктур, в первую очередь, ирригационных инфраструктур”, - резюмировал Ашот Бахшиян.