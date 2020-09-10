На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит "век беспорядка". Как передает Арменпресс, об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, пишет РБК.

По прогнозу автора доклада Джима Рейда и его коллег, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, и это противостояние будут напоминать взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР времен холодной войны.

Исследователи ожидают продолжения роста глобального долга, политики "вертолетных денег" от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с точки зрения их электорального веса. Также "век беспорядка" будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.

Предположительно, "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.

При этом авторы исследования призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, поскольку она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".