Будет отремонтирован филиал Мгера Абегяна Национальной картинной галереи

По инициативе Национальной картинной галереи Армении обновляется и модернизируется филиал Мгера Абегяна.

Как передает «Арменпресс», в сообщении на официальной странице галереи в Facebook говорится, что скоро откроются совершенно новые выставочные залы своими освещением, научными разработками и новой экспозицией соответствующие всем международным музейным стандартам.

Дополнительные сведения о модернизации филиала будут опубликованы в ближайшее время.

В филиале представлены картины маслом художника, периодически демонстрируется его графика.

Творчество народного художника Мгера Абегяна сформировалось в начале 1930 - 1940 годов в области графики, а затем и живописи. На протяжении всего творческого пути художник оставался верным своему художественному языку, своему художественному почерку, расширяя и обогащая их.