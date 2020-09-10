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Будет отремонтирован филиал Мгера Абегяна Национальной картинной галереи

Будет отремонтирован филиал Мгера Абегяна Национальной картинной галереи

По инициативе Национальной картинной галереи Армении обновляется и модернизируется филиал Мгера Абегяна.

Как передает «Арменпресс», в сообщении на официальной странице галереи в Facebook говорится, что скоро откроются совершенно новые выставочные залы своими освещением, научными разработками и новой экспозицией соответствующие всем международным музейным стандартам.

Дополнительные сведения о модернизации филиала будут опубликованы в ближайшее время.

В филиале представлены картины маслом художника, периодически демонстрируется его графика.

Творчество народного художника Мгера Абегяна сформировалось в начале 1930 - 1940 годов в области графики, а затем и живописи. На протяжении всего творческого пути художник оставался верным своему художественному языку, своему художественному почерку, расширяя и обогащая их.


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