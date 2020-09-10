Председатель НС распространил заявление об отказе Арсена Джулфалакяна от депутатского мандата
Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян распространил заявление об отказе депутата от фракции “Мой шаг” Арсена Джулфалакяна от депутатского мандата.
Как передает «Арменпресс», в нем, в частности, говорится: “Согласно части 2 статьи 155 Конституционного закона “Регламент Национального собрания Республики Армения”, если в течение недели после оглашения отказа депутат с письменным заявлением отзывает свое заявление об отказе, то председатель Национального собрания выступает об этом с заявлением, если депутат не отзывает свое заявление, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола”.
9 сентября, согласно ч. 1 ст. 155 Конституционного закона “Регламент Национального собрания Республики Армения”, депутат Национального собрания Республики Армения Арсен Джулфалакян представил заявление об отказе от депутатского мандата. Джулфалакян сообщил об этом на своей странице в Facebook вечером 9 сентября, сообщив также и основную причину отказа.
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