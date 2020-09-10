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В Арцахе подтверждено шесть случаев COVID-19

В Арцахе подтверждено шесть случаев COVID-19

В Республике Арцах подтверждено 6 новых случаев COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.

Все зараженные люди из ранее подтвержденных очагов. Они находились в изоляции.

По сей день, COVID-19 подтвержден у 323 человек, 283 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 38 пациентов, в изоляции находятся 55 человек. Врачи оценивают состояние 7 пациентов как тяжелое, 5 - как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 97 проб. Всего проведено 12 599 тестов.

Норайр Шогикян


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