В Арцахе подтверждено шесть случаев COVID-19
11:45, 10 Сентябрь, 2020
В Республике Арцах подтверждено 6 новых случаев COVID-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны.
Все зараженные люди из ранее подтвержденных очагов. Они находились в изоляции.
По сей день, COVID-19 подтвержден у 323 человек, 283 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 38 пациентов, в изоляции находятся 55 человек. Врачи оценивают состояние 7 пациентов как тяжелое, 5 - как средней тяжести.
В целях тестирования был проведен забор 97 проб. Всего проведено 12 599 тестов.
Норайр Шогикян
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