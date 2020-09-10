СМИ: Китай и Индия продолжают концентрацию войск в Ладакхе

Китай и Индия перебрасывают новые войска к линии фактического контроля в восточном Ладакхе, рост военной напряженности на этом участке границы продолжается. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на индийские военные источники.

"Китай сосредоточил в Ладакхе и соседних с ним пограничных регионах 50 тыс. военнослужащих, танки, артиллерию, 150 истребителей и ракетные системы ПВО. На концентрацию китайских войск ВС Индии отвечают аналогичным образом", - цитирует издание заявление источников.

По их словам, особенно напряженной и нестабильной ситуация остается в районе горного озера Пангонг-Цо, где сосредоточены от 5 тыс. до 7 тыс. военнослужащих и до 20 танков Народно-освободительной армии Китая (НОАК). После того как в ночь на 6 сентября индийские военнослужащие заняли высоты на северном берегу озера, до этого полностью находившегося под китайским контролем, войска Индии и Китая там сейчас разделяют всего 200 метров. За последние дни военнослужащие НОАК предприняли несколько неудачных попыток вытеснить индийские войска и вернуть полный контроль над северной частью Пангонг-Цо.

"В Ладакхе продолжается военное противостояние, и в этих условиях Индия готова к непредвиденным обстоятельствам и любому развитию событий", - подчеркнули источники.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьезно обострилась в начале мая, когда там произошли столкновения военнослужащих двух стран. В ночь с 15 на 16 июня там произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.