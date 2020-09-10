В комиссии по предотвращению коррупции будет 40 сотрудников и 6 управлений

Правительство Армении утвердило штатное расписание и количество сотрудников структурных подразделений комиссии по предотвращению коррупции. Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, в комиссия будет 40 штатов и 6 управлений.

В комиссии будет председатель, 4 члена, генеральный секретарь.

В ней будут следующие управления: управление анализа деклараций, управление производств и правового обеспечения, управление по вопросам несовместимости требований и других ограничений, правил этики, добропорядочности и столкновения интересов, управление образовательных программ, программ общественной информированности и мониторинга, управление методического содействия, управление по осуществлению исследований вопросов добропорядочности.