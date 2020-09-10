В Армении подтверждено 174 случая COVID-19: выздоровели 210 человек, скончался 1 пациент

В Армении по состоянию на 10 сентября всего подтверждено 45 326 случаев COVID-19, 41 233 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 908 пациентов. За последние сутки проведено 3 250 тестов, а в общем счете 227 809.

Таким образом, выявлено 174 новых случая заражения, 210 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 906 летальных исходов (увеличились на 1).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончалась женщина 82 лет. Она имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 279 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян