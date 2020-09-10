В случае второй волны COVID-19 в Армении не будет проблем с продовольствием: заместитель министра

11:02, 10 Սեպտեմբեր, 2020

В случае возможной второй волны Covid-19 в Армении не будет иметь проблем с продовольствием, в плане многих культур она самодостаточна, государство посредством различных инструментов стимулировало также и строительство складов сельскохозяйственного назначения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал замминистра экономики Армении Арман Ходжоян, отвечая на вопрос, с какими проблемами в связи с продовольственной безопасностью может столкнуться страна в случае возможной второй волны, в случае худшего сценария.

“Армения самодостаточна в плане многих культур, мы самодостаточны по части фруктов и овощей, яиц и в некотором смысле и мяса и ряда других продуктов. Мы со странами-членами ЕАЭС сделали прогнозы, на какие товары в странах-членах может быть дефицит. Сегодня мы беспокоимся о зерне, поскольку процент самодостаточности зерна в Армении низкий, а в рамках стран ЕАЭС избыток пшеницы составляет 46 млн тонн. Это означает, что после удовлетворения потребностей всех стран-членов, 46 млн тонн еще можно будет продать третьим странам. То есть, когда мы говоря о продовольственной безопасности, мы ссылаемся на работу со странами-партнерами”, - сказал Ходжоян.

Говоря о проделанной этим летом работе, замминистра отметил, что был осуществлен сбор урожая озимой пшеницы прошлого года, мы уже должны потреблять наш урожай. Государство несколькими действиями стимулировало и развитие мобилизационных возможностей. В частности, посредством лизинга государство стимулировало строительство холодильных хозяйств и строительство складов сельскохозяйственного назначения. Если нет условий для хранения свежих фруктов, чтобы продлить время их потребления, то возникают проблемы”, - заметил он.

На вопрос, в случае худшего сценария, не будет ли в стране проблем с сельскохозяйственной продукцией, Ходжоян ответил: “У нас их не будет. По части основных сельхозпродукций мы самодостаточны, следовательно, в ближайшее время мы не видим никаких проблем”.

Правительство в этом году разработало также и “Программу содействия развитию производства озимой пшеницы”. К программе уже обратились 18 организаций-поставщиков. Они должны связаться с фермерами для импорта и предоставления зерна для посева. “Мы сделали так, чтобы импортером было не правительство или министерство. Мы попытались связать фермеров и импортеров, фермер сам решит, зерна какого качества он хочет и приобретет его через поставщика. Уже на примере мы покажем, что использование высококачественных семян возможно, и что эта сфера также может быть прибыльной”, - отметил Ходжоян.

По оперативным данным (08.09) поставщиками были получены заявки на почти 4 000 тонн зерна, этап поставок - в процессе.

Анна Григорян