 Пожар на мусорной свалке Нубарашена тушили при помощи 2 водовозов мэрии

В Национальный центр кризисного управления 9 сентября в 11:03 поступила информация, что на мусорной свалке Нубарашена вспыхнул пожар. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Пожарники-спасатели на территории в 1 500 кв/м, с различными очагами, провели работы по охлаждению.

В работах по пожаротушению были применены два водовоза мэрии.