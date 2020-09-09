Арсен Джулфалакян заявил о решении сложить депутатский мандат

Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении Арсен Джулфалакян заявил о том, что решил сложить депутатский мандат. Как сообщает Арменпресс, в этой связи Джулфалакян выступил с заявлением.

Он отметил, что обратился по этому вопросу к председателю НС Арарату Мирзояну.

Поводом для такого шага послужили принципиальные разногласия с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном по поводу нынешних подходов к управлению сферами его компетенции. Джулфалакян считает, что выбранный путь бесперспективен, не обеспечит решение и развитие существующих проблем в указанных сферах. Поэтому его дальнейшая деятельность в таких условиях не будет служить его миссии по эффективной защите интересов депутата НС, гражданина нашего государства.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что за время моей почти двухлетней работы в законодательном органе Армении у меня сложились эффективные партнерские отношения с политической командой фракции «Мой шаг», которые складывались в рамки взаимного уважения, зрелых профессиональных дискуссий и достойных подходов. Вполне возможно, что за это время с некоторыми из них сложились здоровые, партнерские и даже дружеские отношения, и мы с должной самоотдачей пытались решить существующие проблемы.

Для меня большая честь иметь возможность работать в качестве законодателя на своей Родине, и я хотел бы, чтобы этот шаг отказа от мандата рассматривался как часть этой службы, как еще один сильный тревожный сигнал о том, что развития в области образования, науки, культуры и спорта в основном движутся в неправильном направлении, не учитывается профессиональное мнение представителей сфер, нет краткосрочных, долгосрочных видений развития сфер, изменения не имеют необходимой скорости и логики, кадровая политика зачастую непонятна и индивидуальна. В послереволюционной Армении больше всего говорили о провалах этого ведомства, поэтому я не буду вдаваться в подробности.

Благодарю спикера НС, ведомства и должностных лиц (в том числе из МОНКС), с которыми удалось эффективно работать за этот период, вести борьбу за решение существующих проблем. Те объективные и беспристрастные СМИ, которые все это освещали. И, конечно же, благодарю граждан Армении и блоку «Мой шаг» за оказанное доверие».