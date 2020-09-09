Правительство Армении подарит Арцаху 10 машин скорой помощи 

Правительство Армении планирует вернуть зарегистрированные на балансе министерства здравоохранения в 2020 году 10 автомобилей Ford Transit DLQ5030XJHA и передать их в дар Республике Арцах при условии целевого использования имущества. Как сообщает Арменпресс, проект решения включен в повестку дня заседания правительства 10 сентября.

Согласно обоснованию, целью проекта является поддержка ежедневной работы, проводимой в рамках службы скорой медицинской помощи системы здравоохранения Республики Арцах, содействие повышению их качества и доступности. Три из переданных в дар автомобилей - это реанимобили, оснащенные необходимым для оказания первой помощи медоборудованием. Остальные 7 - линейные машины, тоже с медоборудованием.

Переданные 10 машин скорой помощи имеют высокую проходимость и максимально адаптированы к горной местности Республики Арцах. Общая стоимость автомобилей оценивается почти в 300 миллионов драмов.