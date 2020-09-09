Левон Тер-Петросян встретился с послом России в Армении 

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своем доме 9 сентября встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркином.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского национального конгресса (АНК), в ходе двухчасовой беседы были обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-российских отношений, региональной безопасности и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На встрече присутствовали вице-председатель Армянского национального конгресса Левон Зурабян и третий секретарь посольства России Игорь Ратушняк.