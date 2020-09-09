Представлен  проект стратегии развития “Айпоста” на 2020-2025 гг.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел совещание, в ходе которого был обсужден проект стратегии развития национального оператора почты “Айпост” на 2020-2025 гг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян сначала коснулся изменений, осуществленных в “Айпост” за последние 5 месяцев: перезапущен офис США, предпринимаются шаги по открытию офиса “Айпост” в Китае. Пенсии уже выплачиваются по электронной системе, открыто новое почтовое отделение в приграничной общине Барекамаван, запущена гибридная почтовая служба, активизировано международное сотрудничество. До конца года планируется запустить электронный кошелек “Айпоста”. С июля на всей территории Республики Армения действует программа мотивации сотрудников “Айпоста”, в августе средняя зарплата около 1300 сотрудников выросла примерно на 25%.

Представив проект стратегии развития ЗАО “Айпост” на 2020-2025 гг., генеральный директор Айк Карапетян рассказал о собранных проблемах, текущей ситуации и видении развития. По его словам, стратегия разработана на основе изучения лучших мировых практик совместно с консалтинговой организацией. Ожидается, что с проведением реформ в 2020-2025 гг. “Айпост” станет национальным почтовым оператором с эффективным управлением и прибыльной бизнес-моделью. Стратегические цели - обеспечение доступа к качественной почтовой связи на территории и за пределами Республики Армения, сбалансированное развитие инфраструктуры, предоставление качественных как почтовых, так и дополнительных услуг, внедрение новых цифровых решений. Предлагается ориентироваться на сферы платежно-расчетных систем, логистики, электронной коммерции, финансовых, государственных услуг, управления недвижимостью. Представлены предлагаемые меры в этих направлениях, а также основные прогнозируемые показатели.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями вокруг стратегии. Были обсуждены вопросы, связанные с улучшением сети “Айпост”, развитием инфраструктуры, предоставлением существующих, планируемых и новых, в том числе государственных, услуг, цепным влиянием реформ, экономической выгодностью.

Премьер-министр отметил, что “Айпост” имеет широкое представительство на всей территории Армении, что дает возможность рассматривать реформы не только с точки зрения улучшения почтовой связи, но и с точки зрения цепного развития смежных инфраструктур и внедрения корпоративной культуры. Никол Пашинян поручил доработать проект, уточнить рамки госуслуг, которые может оказывать “Айпост”, и представить его на обсуждение.

Глава правительства также поручил представить детальный проект по выгодному управлению недвижимостью организации.