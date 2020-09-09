Рекордное количество тестов за день: рост обусловлен тестированием учителей

За последние сутки в Армении было проведено рекордное количество тестов - 3 518. Такое количество тестов обусловлено и тем, что перед началом занятий в школах тестирование проходят учителя. В беседе с Арменпресс это объяснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении наибольшее количество ежедневных было - 1864, 1038, 2329, 2166, 2363, 1892.

“Увеличение числа тестов обусловлено также и тем, что тестируются учителя. Нужно успеть до начала занятий пройти тестирование”, - сказала пресс-секретарь. Сколько учителей тестируется за день, зависит от их посещения поликлиники с направлением. Есть учителя из групп риска, которые не выйдут на работу. Тестирование не потребует финансовых расходов, для учителей оно бесплатно.

Кстати, тестирование проводится уже несколько дней и тестами армянского производства. Параллельно проводится и тестирование лиц из групп риска - людей с хроническими заболеваниями.

Занятия в средних школах, начальных и средних профессиональных школах, музыкальных, художественных и художественных школах в Армении возобновятся с 15 сентября.

В Армении по состоянию на 9 сентября всего подтверждено 45 152 случая COVID-19, 41 023 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 945 пациентов. За последние сутки проведено 3 518 тестов, а в общем счете 224 559. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 905 летальных исходов.

Анна Григорян