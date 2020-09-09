Возможность отпуска по отцовству: комиссия НС одобрила этот законопроект

Постоянная комиссия по здравоохранению и социальным вопросам Национального собрания Армении одобрила проект закона, которым, в частности, предоставляется возможность отпуска по отцовству.

Как передает Арменпресс, проект О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Армении представили депутаты фракции “Мой шаг” Цовинар Варданян, Сона Казарян, Лусине Бадалян, Армен Памбухчян и Нарек Зейналян.

Проектом закрепляется, что существенные условия работы фактического опекуна, осуществляющего уход за ребенком до 1 года, не могут быть изменены на менее благоприятные условия, за исключением названия должности и/или категорий.

Проектом устанавливается также отпуск по отцовству. В течение 30 дней со дня рождения ребенка по желанию отца новорожденного ему предоставляется 5-дневный оплачиваемый отпуск, за каждый день которого выплачивается среднедневная зарплата работника”, - сказала Цовинар Варданян.

В случае принятия законопроекта это положение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Србуи Григорян из фракции “Просвещенная Армения” предложила, чтобы за два дня отпуска по отцовству платил работодатель, а за остальные три дня - государство. Автор проекта Цовинар Варданян воздержалась от принятия этого предложения.

Проект закона в первом чтении уже был принят на пленарном заседании НС.

Анна Григорян