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“Барселона” и “Ювентус” достигли соглашения относительно перехода Суареса

“Барселона” и “Ювентус” достигли соглашения относительно перехода Суареса

“Барселона” и “Ювентус” пришли к соглашению по трансферу Луиса Суареса.

Как передает Арменпресс, об этом пишут испанские СМИ. Для перехода Суарес должен отказаться  провести последний тур своего контракта с “Барселоной”. За это “Ювентус” заплатит каталонскому клубу 3 млн евро. Если “старая синьора” (“Ювентус”) победит в Серии “А”, в Лиге Чемпионов “Барселона” получит около 13 млн премиальных.

Ранее стало известно, что “Барселона” не намерена продолжать сотрудничество с уругвайским форвардом Луисом Суаресом. Контракт 33-летнего Суареса с клубом истекает в 2021 году. Клуб уже сообщил об уходе уругвайского форварда из команды.

Подготовила Варвара Айрапетян


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