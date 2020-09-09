Разъяснение Министерства юстиции об освобождении с должности Аматуни Вирабяна

Пресс-секретарь министра юстиции Лусине Мартиросян представила разъяснения по поводу освобождения с должности директора ГНКО “Национальный архив Армении” Аматуни Вирабяна. Как передает Арменпресс, Мартиросян написала об этом на своей странице в Facebook в ответ на заявления Вирабяна, сделанные журналистам.

“ Аматуни Вирабян освобожденный от должности директора ГНКО “Национальный архив Армении” согласно приказу министра юстиции в беседе с различными СМИ отмечает, что “Архив получал от государства гранты и субсидии, которые не могли облагаться налогом НДС”. По поводу налоговых обязательств по НДС поясню, что министерство не имеет никаких возражений по этому вопросу, и да, по этой линии налоговое обязательство было предъявлено почти всем ГНКО, а эти обязательства были погашены за счет средств, полученных от правительства.

Однако в случае ГНКО “Национальный архив Армении” было зафиксировано также и обязательство по линии налога на прибыль, и актом проверки было выявлено, что в числе прочего были нарушены и часть 1 статьи 10 Закона “О налоге на прибыль” и подпункты “Г” и “Е” части 2 той же статьи. Вследствие чего по линии налога на прибыль было выдвинуто дополнительное налоговое обязательство в размере 21 млн 369 151 драмов.

Что касается утверждения господина Вирабяна, что “тех, кто не платит налоги, судят, а не выдают деньги из резервного фонда правительства”, то следует отметить, что Комитет по государственным доходам подготовил материалы по признакам части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Армения. Однако возбуждение уголовного дела 24.05.2019 г. было отказано, так как нанесенный государству ущерб полностью был возмещен”, - написала Мартиросян.

8 сентября приказом Министра юстиции Рустама Бадасяна директор ГНКО “Национальный архив Армении” Аматуни Вирабян был освобожден от должности. Аматуни Вирабян занимал должность директора Национального архива Армении с 2003 года.