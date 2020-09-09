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Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана

Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана

Президент США Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Представитель сообщил, что завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана", - говорится в сообщении президентского пула Трампа.

Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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