Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана

Президент США Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Представитель сообщил, что завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана", - говорится в сообщении президентского пула Трампа.

Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.