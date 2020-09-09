В Армении подтверждено 199 случаев COVID-19: выздоровели 431 человек, скончались 2

В Армении по состоянию на 9 сентября всего подтверждено 45 152 случая COVID-19, 41 023 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 945 пациентов. За последние сутки проведено 3 518 тестов, а в общем счете 224 559.

Таким образом, выявлено 199 новых случаев заражения, 431 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 905 летальных исхода (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщина 89 лет и мужчина 79 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 279.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян