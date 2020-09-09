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Временно будет закрыта дорога Оганаван-Сагмосаван-М3

Временно будет закрыта дорога Оганаван-Сагмосаван-М3

9 сентября с 16.00 до 19.00 на участке Уши-Арташаван км 48+750 автодороги межгосударственного значения М3-Маргара-Ванадзор-Ташир-армяно-грузинская граница будут проводиться взрывные работы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

“Напоминаем, что отрезок 45+300 - км 53+000 км этой дороги в связи с ремонтом временно закрыт для движения транспорта.

В результате взрывных работ в тот же день с 16:00 до 19:00, исходя из соображений безопасности, будет закрыта также и дорога Оганаван-Сагмосаван-м3, объезжающая указанную часть.

Участникам дорожного движения приносим свои извинения за причиненные неудобства”, - говорится в сообщении министерства.


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