Сборная Армении одержала победу над сборной Эстонии

На стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна в Ереване 8 сентября состоялся матч второго тура второй группы лиги «C» Лиги Наций УЕФА Армения - Эстония.

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Арменпресс

, Армения одержала победу со счетом 2:0. Авторами голов стали Аршак Корян (44՛) и Ангуло Вбеймар (65՛)․