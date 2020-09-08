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Одна из улиц Еревана названа в честь езидского деятеля Усуб Бека Темуряна

Одна из улиц Еревана названа в честь езидского деятеля Усуб Бека Темуряна

Решением Совета старейшин Еревана в административном районе Канакер-Зейтун одна из улиц названа в честь Усуб Бека Темуряна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

«Сын езидского народа Усуб Бек Темурян - политический, общественный, военный и национально-освободительный деятель Армении, депутат парламента Первой республики», - написал Карапетян.


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