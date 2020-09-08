Генпрокурор Украины и посол Украины обсудили вопросы международно-правового сотрудничества

В генпрокуратуре Украины состоялась встреча посла Республики Армения Тиграна Сейраняна с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в Украине в Facebook. Отмечается, что стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества.

Посол Сейранян выразил удовлетворение генпрокуратуры Армении уровнем сотрудничества с украинскими партнерами. Стороны согласились, что существующая правовая база, в том числе подписанное в Киеве в 2008 г. Соглашение о сотрудничестве между генеральной прокуратурой Республики Армения и генеральной прокуратурой Украины, позволяет осуществлять сотрудничество на высшем уровне.

Армянский дипломат отметил, что Республика Армения заинтересована в углублении отношений с правоохранительной системой Украины в рамках международных соглашений.

В ответ генпрокурор заявила, что «мы наладили эффективное сотрудничество с Арменией в сфере международной правовой взаимопомощи. Регулярные двусторонние контакты позволяют эффективно решать проблемы, вызовы и общие проблемы двух стран в борьбе с преступностью».

В ходе беседы также были обсуждены вопросы, касающиеся многотысячной армянской общины Украины. Г-жа Венедиктова подчеркнула, что подавляющее большинство членов общины являются законопослушными гражданами, положительным моментом является то, что в общине существуют образцовые механизмы регулирования, основанные на богатых традициях и культуре армянского народа.