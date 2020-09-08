COVID-19. Количество зараженных в мире превысило 27,5 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн 555 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 897 тыс. Излечились 19 млн 653 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 6 млн 488 тыс 716 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 193 тыс 596. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 4 млн 313 тыс 129. Скончались 73 тыс 105 больных. Число инфицированных в Бразилии – 4 млн 147 тыс 794. Число смертей составляет 127 тыс 1.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 1 млн 35 тыс 789. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 99 новых случаев. Число летальных исходов – 17 тыс 993. Далее следует Перу, где 691 тыс 575 случаев заражения и 29 тыс 976 случаев смерти.

В Иране 391 тыс 112 подтвержденных случаев и 22 тыс 542 смертей. В Турции 281 тыс 509 случаев заболевания, 6 тыс 730 случаев смерти. Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1729, с начала заражения здесь скончались 19 человек.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 39-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 10, достигнув 85 тыс 144, вылечились 80 тыс 335 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 322 тыс 237 подтвержденных случаев. Затем следует Ирак, где 264 тыс 684 случаев заражения и 7 тыс 589 случаев смерти. В Катаре 120 тыс 348 подтвержденных случаев, смертность - 205. Число заразившихся в Египте достигло 100 тыс 41, здесь зарегистрировано 5 541 случаев смерти. В ОАЭ - 74 тыс 454 случаев, здесь скончались 390 человек.

В Ливане зарегистрировано 20 тыс 826 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 200. Число заразившихся в Сирии достигло 3229. Скончались 137 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.