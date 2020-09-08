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Комиссия НС одобрила протокол ЕАЭС об обмене информацией в финансовой сфере

Комиссия НС одобрила протокол ЕАЭС об обмене информацией в финансовой сфере

Постоянная комиссия НС по вопросам региональной и евразийской интеграции под председательством М.Мелкумяна 8 сентября обсудила проект закона о ратификации протокола о присоединении Армении к Соглашению от 23 декабря 2014 г. «Об обмене информацией в финансовой сфере, в том числе конфиденциальной,  с целью создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении,  по повестке заседания обстоятельно и аргументированно выступил основной докладчик заместитель председателя ЦБ Армении В.Абрамян, отметивший, что Соглашение подписано в 2014 г. тремя государствами-учредителями – Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь.

Отмечено, в частности, что принятием проекта будет урегулирован процесс эффективного обмена информацией между органами, контролирующими финансовый рынок государств-членов ЕАЭС,   продуктивного сотрудничества в рамках систематизированного контроля финансовых организаций.

Проект удостоился положительного заключения.


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