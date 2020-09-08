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Армянский велогонщик Степан Григорян стал победителем чемпионата России

Армянский велогонщик Степан Григорян стал победителем чемпионата России

Армянский велогонщик Степан Григорян стал победителем чемпионата России.

Как сообщает Арменпресс, в парной гонке на 50 км, прошедшей в российском городе Ижевск, Степан Григорян преодолел дистанцию с Ильей Байдиковым с результатом 1:03:12.8.

А вот в мужской групповой гонке на дистанции 75 км по трассе тот же Степан Григорян стал золотым призером. Личный тренер Григоряна - Рустам Мхсян.


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